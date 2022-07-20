اليوم السابع
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مصرع عامل أسفل عجلات قطار أثناء مروره بمزلقان كوم يعقوب فى قنا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:36 ص
مصرع عامل أسفل عجلات قطار أثناء مروره بمزلقان كوم يعقوب فى قنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات القطار أثناء مروره بمزلقان كوم يعقوب بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

تلقى اللواءمسعدأبوسكين، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء مروره بمزلقان كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عبدالناصر عبدالعليم 49 عاماً، مقيم بنجع اللطاسنة بقرية الزرايب بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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