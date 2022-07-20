مصرع شقيقين غرقا داخل مياه حوض رى قرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شقيقين بقرية بالشرقية، مصرعهما غرقا بمياه حوض رى، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بدائرة مركز بلبيس، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة "ك م ف ش" 7 سنوات وشقيقته "ح" 5 سنوات مقيمان دائرة مركز بلبيس، غرقا.

تبين من الفحص والتحريات أثناء قيام الطفل وشقيقته بالاستحمام بمياه حوض رى بالقرب من الأرض الزراعية، غرقا تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.