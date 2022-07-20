اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شقيقين غرقا داخل مياه حوض رى قرية بالشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:15 م
مصرع شقيقين غرقا داخل مياه حوض رى قرية بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شقيقين بقرية بالشرقية، مصرعهما غرقا بمياه حوض رى، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بدائرة مركز بلبيس، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة "ك م ف ش" 7 سنوات وشقيقته "ح" 5 سنوات مقيمان دائرة مركز بلبيس، غرقا. 

تبين من الفحص والتحريات أثناء قيام الطفل وشقيقته بالاستحمام بمياه حوض رى بالقرب من الأرض الزراعية، غرقا تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

مستشفى بلبيس

نيابة بلبيس

غرق شقيقين

حوض مياه

مدير أمن الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة