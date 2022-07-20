اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:32 م
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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انفجار أنبوبة داخل مخبز بالدقهلية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:38 م
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انفجار أنبوبة داخل مخبز بالدقهلية انفجار اسطوانة
الدقهلية - شريف الديب

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لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث انفجار أنبوبة بوتجاز داخل احد المخابز بناحية قرية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
 
 
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتجاز داخل مخبز.
 
 
انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي دكرنس العام، وتم نقل اثنين مصابين إلى مستشفي الدولي بالمنصورة نظرا لخطورة حالتهما.
 
وجاري فحص المكان ومعرفة أسباب الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 
 
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (1)
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (2)
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (3)
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (4)
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (5)
إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث

جانب من الحادث (4)
جانب من الحادث

جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (1)
جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (2)
جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (3)
جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية (4)
جانب من إنفجار إسطوانات غاز بمخبز عيش سياحي بالدقهلية

حادث الدقهلية (1)
حادث الدقهلية

حادث الدقهلية (2)
حادث الدقهلية

حادث الدقهلية (3)
حادث الدقهلية

 


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