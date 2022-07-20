مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انفجار أنبوبة داخل مخبز بالدقهلية

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتجاز داخل مخبز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي دكرنس العام، وتم نقل اثنين مصابين إلى مستشفي الدولي بالمنصورة نظرا لخطورة حالتهما.

وجاري فحص المكان ومعرفة أسباب الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات