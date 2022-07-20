اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:47 م
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بالمنيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:30 م
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار فى محافظة المنيا، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بمصرع عامل أسفل عجلات قطار رقم 978 وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان العامل لمستشفى المنيا العام.  
 
وبالانتقال والفحص لموقع البلاغ تبين أنه تصادف مروره من كوبري الاختصاص بمدينة المنيا ومن مكان غير مخصص لمرور المارة، ما أسفر عن اصطدام القطار به ومصرعه في الحال. 
 
تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة ملابسات الحادث.

 


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