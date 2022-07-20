مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بمصرع عامل أسفل عجلات قطار رقم 978 وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان العامل لمستشفى المنيا العام.

وبالانتقال والفحص لموقع البلاغ تبين أنه تصادف مروره من كوبري الاختصاص بمدينة المنيا ومن مكان غير مخصص لمرور المارة، ما أسفر عن اصطدام القطار به ومصرعه في الحال.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة ملابسات الحادث.