مصرع شخص دهسه قطار بمحطة سكة حديد ببا فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقي شخص مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، دهسه قطار عند محطة السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب المحافظة، ونقلته سيارة إسعاف "جثة هامدة" إلى مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.