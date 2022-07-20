مصرع شخص دهسه قطار بمحطة سكة حديد ببا فى بنى سويف

لقي شخص مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، دهسه قطار عند محطة السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب المحافظة، ونقلته سيارة إسعاف "جثة هامدة" إلى مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتصادم قطار بشخص بمحطة السكة الحديد بمدينة ببا، بدائرة مركز شرطة ببا.
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة شخص مجهول الهوية إلى مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.
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