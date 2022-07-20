مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا ضمن حياة كريمة

فيما قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل بمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل في المجمع الخدمات الزراعي بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحي بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروي توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.











