اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:00 ص
مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا ضمن حياة كريمة استكمال العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تشهد مدينة إسنا، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل بمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل في المجمع الخدمات الزراعي بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحي بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروي توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق  الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.

مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا (1)
 

 

مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا (2)
 

 

مدينة إسنا تستكمل العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا (3)
 

 


الاقصر

حياة كريمة بالاقصر

اخبار اليوم

الصرف الصحى بقرية النمسا

اخبار الاقصر

مشروعات حياة كريمة

اخبار المحافظات

مبادرة حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة