وقال "بوتشيو" - حسبما ذكرت قناة "بي غف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن هذا اليوم مهم جدا لأن رجال الإطفاء استطاعوا العمل للسيطرة على الحريق والمضي قدما وإنشاء جدران حماية مهمة، مؤكدا استمرار العمل لإخمادها، موضحا أنه بفضل الموارد البرية والجوية المهمة (2000 رجل إطفاء و8 طائرات كنادير و2 داش) أصبحت الحرائق محدودة.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى مقاطعة "جيروند" لتحية رجال الإطفاء وأفراد الأمن المدني ورجال إنفاذ القانون والمسئولين المنتخبين وكل الذين تم حشدهم لمواجهة الحرائق الهائلة في هذه المنطقة، وفقا لقصر الإليزيه، وسيرافقه وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" في هذه الجولة؛ وذلك بعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي.