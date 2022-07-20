محافظ كفر الشيخ يبحث إعداد خطة لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية 2050

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مناقشة استراتيجية التغير المناخي للمحافظة يأتي متواكباً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية التغير المناخي، إستناداً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مصر، وتوليها رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية للتغيرات المناخية 2050، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغيير المناخ، بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومحمد قطب، رئيس جهاز شئون البيئة فرع طنطا، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، الاستراتيجية الوطنية للمناخ تعزز ريادة مصر في ملف المناخ عالمياً، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تهدف إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المحاور منها التغيرات المناخية من منظور الدولة المصرية، وأهمية الحوار الوطني كأحد استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف " COP 27 بشرم الشيخ، للتغيرات المناخية، خلال شهر نوفمبر القادم، وعرض أهم ما ورد بالخطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإدماجها في خطط الدولة وفق المدى الزمني للاستراتيجية، كما تم عرض النموذج المقترح من المجلس الوطني لتغير المناخ لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ وكذلك ربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030 المحدثة.