محافظ دمياط تفتتح مدارس التعليم الفنى وتشهد دخول عدد من المدارس الخدمة

دمياط - فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة دمياط، وذلك بعد تنفيذ أعمال الاحلال الجزئي من خلال هيئة الأبنية التعليمية.



وذلك بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



واطلعت محافظ دمياط، على ما تم تنفيذه من أعمال لمبنى المدرسة المُقام على مساحة 4192م2 ويضم دور أرضى و 4 طوابق علوية باجمالى 33 فصل وعدد 5 ورش كهرباء وزخرفة و رسم وتطريز وتفصيل.



واستمعت محافظ دمياط أيضا، إلي خطة الأبنية التعليمية لتطوير المدارس بنطاق المحافظة، فضلا عن الاطلاع على جدول المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مع تحديد الجدول الزمنى للانتهاء من كل مشروع.



وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات وفق الجدول الزمنى وكذلك وفق المواصفات الفنية المطلوبة، موضحة أهمية ذلك في تخفيف الضغط والكثافة على مدارس المحافظة.



وأشارت محافظ دمياط إلي وجود عددا من المدارس سيتم دخولها الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم مما يسهم في تطوير العمل داخل قطاع التعليم د، مشددة على الاهتمام بفتح مجالات تسويق أمام انتاج المدارس الفنية التي يتم إنتاجها داخل ورش المدرسة من أجل تنمية هذه المهارات.



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)