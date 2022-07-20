محافظ دمياط تفتتح مبنى الحماية المدنية برفقة مدير الأمن.. صور

دمياط - فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رافقها اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط مبنى الحماية المدنية الجديد بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط.



وقد تفقدت محافظ دمياط ومدير الأمن المبنى الذى تم انشاؤه وتجهيزه بكافة الإمكانات وفقا للمعايير والمتطلبات الخاصة بتلك المنشآت، كما شهدا اصطفاف سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ للتأكد من جاهزية تلك المنظومة.



ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن حصر احتياجات النقطة من أثاث و أجهزة لتوفيرها.



واشارت محافظ دمياط أيضا، إلى ان المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوى لما له من دور كبير باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة اى طوارئ او أزمات قد تحدث.



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (3)