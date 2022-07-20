محافظ دمياط تشارك بفعاليات برنامج "مستقبلنا 2" بمركز شباب الشيخ ضرغام

دمياط - فريق المحافظات

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مساء اليوم الأربعاء، بفعاليات برنامج "مستقبلنا 2"، والذى أطلقه متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" بمركز شباب الشيخ ضرغام تحت شعار "شباب يدير شباب"، وذلك بمشاركة 150 شابا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن مشاركة 250 طفلا من قريتى الشيخ ضرغام والخياطة ومدينة عزبة البرج.

وبدأت محافظ دمياط جولتها بتفقد عدد من الأنشطة التى نفذها المتطوعين لتنمية مهارات أطفال المحافظة بالمجالات المختلفة، كما عقدت محافظ دمياط أيضا، لقاءًا حواريا مع الشباب تضمن الحديث عن عدد من المحاور منها ما حظت به المرأة من مكانة وتمكين على كافة المستويات خلال الآونة الاخيرة وأيضاً آليات تعزيز مشاركة الشباب بالبرامج والفعاليات التى تنفذها المحافظة وكذا عقد لقاءات دورية مع الشباب.

هذا وقد رحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالشباب من مختلف المحافظات، مرحبة أيضًا بتلك اللقاءات التى تحقق الاستفادة من رؤى وأفكار للشباب، كما دعتهم إلى زيارة قرى مركز كفر سعد للاطلاع على ما شهدته من إنجازات فى ظل المشروع القومى العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية " حياة كريمة " و تعزيز مشاركتهم بتعريف المواطنين بما تستهدفه المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الريف المصرى و خدمة اهالى القرى ودعتهم إلى زيارة ميناء دمياط و ترسانات صناعة السفن ومدينة دمياط للأثاث للتعرف عن قرب على محافظة دمياط و كذلك بحيرة المنزلة التى شهدت أعمال تطوير بعد إزالة كافة التعديات عليها.

كما أكدت محافظ دمياط، اهتمام الدولة بالنشء والشباب وتوعيتهم بقيم الولاء وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج، لتعزيز مشاركتهم الايجابية فى الخدمة المجتمعية.

وفى سياق آخر، أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم زيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج تجولت خلالها بعدد من شوارع المدينة، وتضمنت الجولة قيام محافظ دمياط، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع مستشفى عزبة البرج المركزى.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة بالدفع الفوري بالمعدات لرفع كافة المخالفات المحيطة بسور المستشفى والتعديات على الطريق العام.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على التصدى لكافة صور المخالفات و تحرير محاضر تجاه المخالفين، مشددة أيضا على تكثيف الحملات لرفع تجمعات القمامة والارتقاء بمنظومة النظافة بالمدينة ، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك الأعمال بشكل دورى.