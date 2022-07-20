محافظ دمياط تتفقد ورش التعليم الفنى وتوجه بالمشاركة بمعارض القومى للمرأة

دمياط - فريق المحافظات

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ورش مدرسة الثانوية الفنية للبنات، وذلك برفقة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية داخل المحافظة.



وتضمنت جولة محافظ دمياط، الاطلاع على تلك الورش وكذلك المنتجات التى تم تنفيذها بواسطة الطالبات بأقسام المدرسة، كما استمعت إلى شرح تفصيلي عن المنظومة الدراسية بكل قسم لتأهيل الطالبات لسوق العمل.



واصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة بضرورة التواصل مع فرع المجلس القومى للمرأة لخلق قنوات لمشاركة تلك المنتجات بالمعارض التى يقيمها المجلس بالمدينة الآمنة للنساء بمدينة عزبة البرج.



وأشادت محافظ دمياط بما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتوسعة واحلال وإنشاء مدارس جديدة، مشيرة إلى أن تلك الجهود حققت خطوات كبيرة فى النهوض بالعملية التعليمية و تقليل الكثافة الطلابية بالفصول ،كما لفتت إلى الاهتمام البالغ بقطاع التعليم الفنى لما له من دور كبير في تحقيق برامج التنمية الشاملة والمستدامة.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



