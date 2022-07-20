محافظ بورسعيد يوجه بدهان العمارات السكنية وزيادة المسحطات الخضراء بالمنطقة السابعة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المنطقة السابعة بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، والشركات المسئولة عن التطوير.



وأكد محافظ بورسعيد، أن الأعمال تأتي ضمن أعمال تطوير محور 23 ديسمبر، لافتاً إلى أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ تشمل رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية، ودهان واجهات العمارات، وزيادة معدلات الإضاءة، وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء.



واستعرض المحافظ، من المسئولين عن أعمال التطوير، نسب ومعدلات التطوير الجارية حتى الٱن، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من تطوير الطرق في أقرب وقت، كما وجه المحافظ بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بالمنطقة، فضلا عن أنشاء حديقة و مسطحات خضراء للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية بالمنطقة.



وشدد محافظ بورسعيد، على تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مؤكدا أن الأعمال تأتي في أطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل حاليا في تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر والشوارع الجانبية الموازية ليلا ونهارا ، وذلك لتيسير الحركه المرورية ، فضلا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع ، وإعادة رصف وتطوير الشوارع على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.





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