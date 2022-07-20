اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مطار الفرافرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:54 م
محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مطار الفرافرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة ٢٣ ألف و٨٩٤ فدانا لصالح الشركة المصرية للمطارات، وذلك لإنشاء مطار الفرافرة، بالإضافة إلى مطارات الخارجة والداخلة والعوينات.
 
وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره وترحيبه لقرار المجلس والذى يهدف إلى تشجيع جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية بالمحافظة، من خلال ربطها بالعاصمة والمحافظات المجاورة بشبكة متنوعة من وسائل النقل، خاصة فى ظل الطفرة الحالية التي يشهدها الاستثمار الزراعي بمركز الفرافرة.

الوادي الجديد

مطار الفرافرة

مجلس الوزراء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مصريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة