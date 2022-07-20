محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مطار الفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة ٢٣ ألف و٨٩٤ فدانا لصالح الشركة المصرية للمطارات، وذلك لإنشاء مطار الفرافرة، بالإضافة إلى مطارات الخارجة والداخلة والعوينات.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره وترحيبه لقرار المجلس والذى يهدف إلى تشجيع جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية بالمحافظة، من خلال ربطها بالعاصمة والمحافظات المجاورة بشبكة متنوعة من وسائل النقل، خاصة فى ظل الطفرة الحالية التي يشهدها الاستثمار الزراعي بمركز الفرافرة.