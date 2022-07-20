محافظ المنيا يناقش عددا من القضايا الخدمية مع أعضاء مجلس النواب.. اعرف التفاصيل

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، بعدد من أعضاء مجلس النواب، وبحضور عدد من وكلاء الوزارات.



وفي مستهل اللقاء، قدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.



وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، وبهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.



أشاد النواب بالجهود المبذولة من قبل محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.