اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يستقبل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للتهنئة بعيد الأضحى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:13 م
محافظ المنوفية يستقبل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للتهنئة بعيد الأضحى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام ، وذلك  لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقدم الأنبا مكسيموس خالص تهنئته القلبية للمحافظ وشعب المنوفية، مؤكداً بأن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة فى كافة المناسبات الدينية والإجتماعية تؤكد روح المواطنة والمحبة ووحدة الصف والإخوة بين عنصرى الأمة مسلميها ومسيحيها، داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا تلك الأيام المباركة وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها تحت القيادة الرشيدة  لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة، والتى تبرهن على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم وتقديره لقيم المواطنة باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم ، مؤكداً اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري .

 
 


محافظ المنوفية

الأنبا مكسيموس أسقف بنها قويسنا

التهنئة

عيد الأضحى المبارك

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة