محافظ المنوفية يستقبل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للتهنئة بعيد الأضحى

فريق المحافظات

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .



وقدم الأنبا مكسيموس خالص تهنئته القلبية للمحافظ وشعب المنوفية، مؤكداً بأن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة فى كافة المناسبات الدينية والإجتماعية تؤكد روح المواطنة والمحبة ووحدة الصف والإخوة بين عنصرى الأمة مسلميها ومسيحيها، داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا تلك الأيام المباركة وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة، والتى تبرهن على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم وتقديره لقيم المواطنة باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم ، مؤكداً اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري .





