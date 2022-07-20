اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:27 م
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محافظ القاهرة يتفقد إزالة المبانى الخطرة بمنطقة الجبخانة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:56 م
محافظ القاهرة يتفقد إزالة المبانى الخطرة بمنطقة الجبخانة تفقد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة المساكن التى تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الآثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها .

كما تفقد محافظ القاهرة استكمال أعمال تطوير منطقة كورنيش النيل بالمنطقة الجنوبية ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل وزيادة المزروعات وتقليم الأشجار واستكمال الأرصفة وإصلاح التالف منها.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء المعنيين .

 

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 

تفقد محافظ القاهرة
تفقد محافظ القاهرة

 


الجبخانة

تطوير العشوائيات

العشوائيات

القاهرة

استطبل عنتر



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