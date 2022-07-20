محافظ القاهرة يتفقد إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة لاستيعاب الحركة المرورية لامتداد طريق السويس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى مصر الجديدة مع إستمرار صرف التعويضات .

وتعد توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة هو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس، وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.