اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:51 ص
محافظ القاهرة يتفقد إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة محافظ القاهرة يتفقد إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة التعارضات لتوسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة لاستيعاب الحركة المرورية لامتداد طريق السويس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى مصر الجديدة مع إستمرار صرف التعويضات .
 
وتعد توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة هو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس، وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.
 
 
IMG-20220720-WA0011
 
IMG-20220720-WA0009
 
IMG-20220720-WA0008

 


طريق حسين كامل

الماظة

مصر الجديدة

القاهرة

محافظ القاهرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة