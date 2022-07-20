محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ 22 محطة صرف صحى بالمحلة الكبرى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومديري الهيئة القومية للصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي والفعلي لعدد 22 محطة صرف صحي، بحضور نواب المحافظة .

أكد الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع، على أهمية مشروعات الصرف الصحي التي تمس المواطن بشكل مباشر والتي تعد من أهم حقوقه، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات جزئياً تمهيداً لنهو كافة الملاحظات وتسليم باقي الشبكات وبدء التشغيل الكلى لها، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء عدد 22 مشروع بتكلفة 720 مليون جنيه وهم (محطة معالجة شبرابابل، محطة صرف صحي كفر الجنينة، محطة صرف صحي ميت الليث هاشم، محطة صرف صحي كفر حجازي، محطة عزبة تومه ، محطة صرف صحي بلقينا ، محطة صرف صحي الجابرية، محطة صرف صحي القيراطيه ، محطة صرف صحي كفر العبايده ، محطة صرف صحي كفر فياله ، محطة صرف صحي الكمالية، محطة ابو النجا، محطة طنبارة، محطة منشية طنبارة، محطة صرف صحي منشية البكري، محطة صرف صحي الوابورات، محطة راغب الحديثه، محطة محب، محطة الحوامدية الجديدة، محطة رفع شبرا بابل الفرعية، محطة لومانة الفرعية ومحطة نمرة البصل الفرعية).

ووجه رحمي برفع معدلات الأداء، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع مديري مديريات التموين ، الزراعة ،المطاحن آليات توزيع النخالة المدعمة "الردة" على المزارعين، موجهاً بعرض تقرير عما تم توزيعه خلال الفترة الماضية.

حضر الاجتماعين اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.