محافظ الشرقية يستعرض جهود تقنين وضع أملاك الدولة في اجتماع وزارة التنمية المحلية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، انه خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحلية و أعضاء لجنة إسترداد أراضي الدولة ومحافظي أسيوط ومطروح، ونائبي محافظ الأسكندرية والإسماعيلية واللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة والمستشار د.تامر الفرجانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية و سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقية والعميد محمود متولي مدير عام إدارة أملاك الدولة.

استعرض محافظ الشرقية عدد من الملفات وأشار إلى أن مساحة محافظة الشرقية تبلغ 4911كم2 وتبلغ مساحات أراضي أملاك الدولة الزراعية 30558 فدان بعدد منتفعين 18727 بالإضافة الى 7 مليون ونصف متر أملاك دولة مباني بعدد منتفعين 29908.

وأضاف المحافظ أنه تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته أرقام 5 / 6 / 19لسنة 2018 و11 لسنه 2019 بشـأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017 ، تم المضي قدماً في إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث جاء بيان الطلبات المسجلة على منظومة تقنين أملاك الدولة علي النحو التالي :

17492 طلبات جاده - 8772 طلبات غير جادة

525 طلبات غير مدققة - 2906 طلبات غير صالحة للتقنين

124 طلبات غير مستوفاه الضوابط والشروط من قبل هيئة المساحة العسكرية

12173 طلبات مستوفاة الضوابط والشروط من قبل هيئة المساحة العسكرية

10430 طلبات تم التعاقد عليها منها 6988 طلب مباني و3442 طلب زراعة بنسبة تنفيذ وصلت الي 86%

وفي نهاية اللقاء اكد المحافظ على إستمرار جدية المحافظة في التعامل مع هذا الملف الهام والحيوي و إسراع وتيرة العمل به لتحقيق المستهدف في أقرب فترة ممكنة .