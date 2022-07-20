محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين فى حادث دكرنس

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين فى حادث انفجار 3 اسطوانات غاز داخل مخبز بقرية ميت مجاهد بمركز دكرنس وأسفر عن وفاة حالتين وإصابة 12 حالة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم علي الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي لتقوم ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين بالحادث مضيفا ان محافظ الدقهلية قرر صرف مساعده بمبلغ 8000 جنيها لكل حاله وفاه وصرف مبلغ 2000 جنيها لكل حاله اصابه وان يتم تسجيل الاسر المضارة علي برنامج تكافل وكرامه وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر كما وجه " مختار" لمتابعة حالات المصابين بالمستشفي لتقديم كافة اوجه الرعاية لهم والمساعدات الممكنة لهم ولأسرهم.

وفي هذا الإطار، أكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، وخاصة وقت الحوادث والأزمات، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ففي محافظة الدقهلية، وفي لفتة إنسانية.