محافظ الدقهلية: تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، ومسئولي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، ومسئولي التقنين والتصالح والشئون الهندسية والتفتيش والمتابعة والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

تناول المحافظ خلال الاجتماع متابعة موقف العقارات الصادر لها قرارات ازالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطورة داهمة وموقف العمل في ملفات التقنين والتصالح علي مستوي المحافظة.

وقد جه "محافظ الدقهلية" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة مراجعة حصر كافة العقارات الصادر لها قرارات إزالة، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، والتي تمثل خطورة داهمة داخل نطاق كل وحدة محلية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازالة الفورية لهذه العقارات والمتابعة الجادة لتنفيذ الازالة حرصا علي الارواح والممتلكات.

كما وجه "مختار" بضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء من باقي الطلبات المقدمة للمواطنين، في هذا الشأن، مشيرا إلى إن إجمالي ماتم اعتماده من عقود التقنين المستوفاه للضوابط والشروط لواضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة يبلغ 5118 عقدا تم تسجيلها علي منظومة التقنين وأضاف أنه يجري العمل حاليا من اعداد وتجهيز 436 عقد، مستوفاة للشروط ليتم اعتمادهم وتسجيلهم علي منظومة التقنين.

أما عن موقف ملفات التصالح، أوضح "مختار" أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم التقدم بها من قبل المواطنين بلغت 164 ألف طلب، وقد تم الانتهاء من فحص واعتماد 18 ألف طلب بنطاق المحافظة وجاري حاليا الانتهاء من باقي الطلبات وفقا لتقارير لجان الفحص الفنية من خلال نقابة المهندسين.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ أننا جميعا نعمل لصالح المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا لأهمية حسن التعامل من قبل جميع المسئولين مع المواطنين وبذل كل الجهود من أجلهم ولتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.