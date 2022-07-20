اليوم السابع
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محافظ الجيزة يترأس اجتماعات مجالس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:49 م
محافظ الجيزة يترأس اجتماعات مجالس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية محافظ الجيزة يترأس الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من الاجتماعات لمجالس إدارات المنطقة الصناعية والاستثمارية والجهاز التنفيذي لسوق الجملة ومشروع استغلال الطرق وجهاز الجبانات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك للوقوف علي انتظام العمل بتلك الجهات الحيوية والإطلاع علي الموقف التنفيذي بعدداً من المشروعات الجارية ووضع حلول لبعض المعوقات والمشكلات والطلبات المقدمة من قبل المتعاملين مع تلك الجهات في اطار حرص محافظ الجيزة علي ضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين .

 

وحضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ومدير مديرية الاسكان ورئيس جهاز الاملاك ورؤساء الأجهزة والهيئات المعنية .

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جانب من الاجتماع 

 

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 اجتماع محافظ الجيزة 

 


سوق الجملة

الجيزة

المنطقة الصناعية



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