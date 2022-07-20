محافظ الجيزة: ضبط 153 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب المحددة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت من ضبط 153 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة علي مدار أربعه أيام متتالية تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات علي مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وبمتابعة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء وساهمت في فرض الإنضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور .

كما أكد المحافظ أنه تم التشديد علي جهاز السرفيس والأحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحة داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير مشيرا انه تم رصد إلتزام كبير من قبل السائقين بالتعريفات المحددة بالمواقف والمحاور .

وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد اي سلوكيات استغلاليه من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير او تجزئة وتقسيم خط سير المركبات مؤكدا أن تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية علي الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهي الحزم حيال المخالفين .

وشدد أنه علي المواطنين دور كبير في التعاون مع المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل علي المواطنين وهي رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg و الارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .