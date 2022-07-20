محافظ الإسكندرية يكرم بسنت حميدة الحاصلة على ذهبيتين بدورة البحر المتوسط

فريق محافظات

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة لتكريم اللاعبة بسنت حميدة الحاصلة علي الميداليتين الذهبيتين فى سباق 100م، 200م عدو، في دورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت فى وهران -الجزائر 2022 حيث تعتبر البطلة صاحبة الانجاز التاريخي لأول سيدة مصرية تحقق ذلك الانجاز في تاريخ اللعبة.



واكدت جيهان مسعود فى كلمتها علي حرص محافظ الاسكندرية وتكليفاته بتقديم كافة سبل الدعم لجميع الرياضيين من ابناء المدينة فى ظل الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين نظراً لأهميتها.



واشارت السكرتير العام المساعد إلى أن الإسكندرية دائما في الصدارة بأبنائها في كل التخصصات وأبطالها الرياضيين في كافة المجالات، وإنجاز البطلة بسنت حميده بمثابة فخر لنا جميعاً.



وطالبت مسعود البطله ببذل مزيد من الجهد والعطاء والاستمرار في هذا التفوق والنجاح، وأشارت إلى تأكيد محافظ الإسكندرية باستعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لها ولجميع أبنائها الأبطال والمتميزين في جميع المجالات.



جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتور سيف الله شاهين رئيس الإتحاد المصري لالعاب القوي وداليا أمين رئيس منطقة العاب القوي بالإسكندرية والبحيرة وعدد من أعضاء مجلس الشعب والشوري



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جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من التكريم (5)



جانب من التكريم (6)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



