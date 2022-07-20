اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:48 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطئ ذوى الهمم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:18 م
محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطئ ذوى الهمم محافظ الإسكندرية مع أولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من جمعيات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطئ المكفوفين وشاطئ ذوى الهمم بالمندرة المجاني.
 
وصرح المحافظ أن الإستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطىء ذوي الهمم سابقة هي الأولى من نوعها تتم في شواطئ الإسكندرية، وذلك استكمالا لجهود المحافظة في دمج أبنائها من ذوي الهمم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وتواجد المحافظ وسط أبناءه من ذوي الهمم، مؤكدا أن المحافظة تسعد باستضافة أبناءنا من ذوي الهمم من جميع محافظات الجمهورية على شاطىء ذوي الهمم بالمندرة المجاني والذي يعد الشاطىء الوحيد على مستوى محافظات.
 
واستمع المحافظ لعدد من مواهب الأطفال من ذوى الهمم في القرآن الكريم والفنون الاستعراضية.
 
وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.
 
ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع أولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين (2)
محافظ الإسكندرية مع أولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين (2)

محافظ الإسكندرية مع أولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع أولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع أحد ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع أحد ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع ذوى الاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع طفلة من جمعيات ذوي الهمم على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع طفلة من جمعيات ذوي الهمم على شاطىء المكفوفين

محافظ الإسكندرية مع عدد من جمعيات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
محافظ الإسكندرية مع عدد من جمعيات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطىء المكفوفين
 
 
 
 

 


الاسكندرية

ذوى الهمم

متلازمة داون

المكفوفين

ذوي الهمم

شاطىء المكفوفين

شاطىء ذوي الهمم



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