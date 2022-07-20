محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطئ ذوى الهمم

وصرح المحافظ أن الإستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطىء ذوي الهمم سابقة هي الأولى من نوعها تتم في شواطئ الإسكندرية، وذلك استكمالا لجهود المحافظة في دمج أبنائها من ذوي الهمم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتواجد المحافظ وسط أبناءه من ذوي الهمم، مؤكدا أن المحافظة تسعد باستضافة أبناءنا من ذوي الهمم من جميع محافظات الجمهورية على شاطىء ذوي الهمم بالمندرة المجاني والذي يعد الشاطىء الوحيد على مستوى محافظات.

واستمع المحافظ لعدد من مواهب الأطفال من ذوى الهمم في القرآن الكريم والفنون الاستعراضية.

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.