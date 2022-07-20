محافظ أسيوط يكلف نائبه بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز أبنوب

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء بجولاته المستمرة أو عقد اجتماعات دورية في هذا الشأن، فضلاً عن تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية للمرور الدوري على المشروعات للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة لمراحل التنفيذ، وذلك لإزالة أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً وتسخير كافة إمكانات لها، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير أخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

وفي هذا الإطار تفقد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط بعض أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركز أبنوب للتأكيد على الانتهاء منها في المواعيد المقررة ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، رافقه خلال الجولة تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ورؤساء الوحدات القروية وبعض المهندسين المشرفين على التنفيذ.

وأوضح نائب محافظ أسيوط إنه تم المرور على تنفيذ عدد من المشروعات بقريتي بني محمديات وكوم المنصورة بمركز أبنوب كمجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي وغيرها للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة مسبقاً لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمرور الدوري والنزول إلى أرض الواقع لمتابعة المستجدات في كافة المشروعات والاطمئنان على معدلات التنفيذ التي وصلت إليها موضحاً أن العمل يجري في إطار متكامل وبتنسيق بين الجهات المعنية وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة بالقرى والنجوع وإحداث التغيير الفعلي وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.







جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من المتابعة (1)



جانب من المتابعة (2)



جانب من المتابعة (3)







