مجلس مدينة العريش يواصل حملات إزالة إشغالات وإصلاح مرافق

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء ، حملات يواصلها مجلس المدينة لإزالة اشغالات وإصلاح مرافق .

قال اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، انه قام قسم الاشغالات والتراخيص التجاريه بحملة اشغالات بشارع علي بن أبي طالب وشارع أسيوط.

واشار رئيس مدينة العريش انه تم رفع كافة الاشغالات من نهر الطريق، وايداع المضبوطات المخازن لاتخاذ الاجراءات القانونية مع استمرار عمل حملات يوميه صباحا ومساء لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية .

اضاف ان قسم الانارة العامة، قام باصلاح الكشافات أمام المستشفي العام وحتي مقر جهاز التعمير، وعلى مسار شارع الخزان أمام مدرسة ٢٥ يناير وجاري فحص الباقي واصلاحه .

وسبق ونفذ مجلس مدينة العريش اعمال ردم حفر بشوارع مدينة العريش تسببت فى اعاقة حركة السير و تكدس السيارات .

واعلن مجلس مدينة العريش انه تم تلقى عددا من الشكاوي بتكدس السيارت والزحام الشديد على مسار الطريق الرئيسى الساحلى المار بمدينة العريش بنطاق وسط المدينة بسبب بعض أعمال الحفر المتراكمة.

واستجابة لهذه الشكاوي وجه أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش فريق من الاداره الهندسيه برفع كفاءة وردم بعض الحفر التي تعيق حركة السيارات وتكدس حركة المرور خاصه الفتره المسائيه.

وتم بالفعل توجيه لودر وسيارة تربه زلطيه وردم ورفع كفاءة الأماكن محل الشكوى كلا من أمام شارع الغاز القديم ومنطقة آل أيوب وأمام السينما الصيفي وأمام القوي العامله وأمام شارع أم القري وأمام المحافظه القديمه تحت أشراف الاداره الهندسيه .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ازالة 300 طن مخلفات بناء من مقلب بالمدينة .

وقال اسامه عفش رئيس مدينة العريش انه المخلفات هى تراكمات وانقاض مباني تراكمت منذ سنوات مضت .

اضاف انه تتواصل فى مدينة العريش حملات نظافة عامة بمعدات وعمال شركة النظافة وتشمل قطاع شرق المدينة ووسط المدينة وغربها كما يقوم فريق من الإدارة الهندسية بحملات مرور لرصد مخالفات البناء والإشغالات .







جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



