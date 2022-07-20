اليوم السابع
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ما هى قائمة المحظورات الخاصة بالأب الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:00 ص
ما هى قائمة المحظورات الخاصة بالأب الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ كنيسة - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وحددت لائحة المجمع المقدس الأخيرة ممنوعات ومحظورات على الأب الكاهن في الكنيسة تتمثل فى الآتى:

- استغلال العمل الكهنوتي في العمل بالغيبيات أو السحر والشعوذة وتحضير الأرواح وخلافه.

- الاعتداء اللفظى والبدنى.

- التمييز في معاملة الشعب.

- التحزب أو المساعدة على وجود أحزاب بين الشعب.

- استغلال النفوذ في جلسات  الصلح أو التحكيم التي تكون بين طوائف شعبه.

- تجاوز حد التعامل اللفظى أو السلوكى أو الأخلاقى مع كافة أفراد الشعب سواء في العلن أو الخفاء أيا كانت طبيعة العلاقة أو صورة التعامل بما يخرجها عن نطاق التعامل المألوف.

- التواجد في الأماكن غير اللائقة والتي لا تتناسب مع قدسية الكهنوت.

- إفشاء أسرار المعترفين.

- التقصير في إصلاح أو معالجة أي خطأ يصدر عن زوجته أو أولاده متى كان عالما بهذا الخطأ

- التوقيع على أية عقود أو أملاك أو عقارات خاصة بالكنيسة بصفته الشخصية.

- التوقيع على أية مستندات كشاهد أو ضامن ولاسيما المتعلقة بالمعاملات المالية وما شابه ذلك.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاب الكاهن

ممنوعات الاب الكاهن



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