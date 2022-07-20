مؤتمر أساسيات سوق العمل بكلية الطب جامعة الإسكندرية..اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق فاعليات مؤتمر أساسيات سوق العمل، اليوم الاربعاء بقاعه المؤتمرات الكبرى بكلية الطب تحت رعاية نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية وكلية الطب جامعة الإسكندرية والمعهد الوطني للتعليم والتدريب والعلوم، متضمنًا جلسات علمية متواصلة على مدى اليومين.

ويحاضر بالجلسة الافتتاحية لواء دكتور مهندس حسام مرسي مدير مركز تنمية الموارد البشربة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولى والدكتور أحمد السيد فهمى عضو هيئة التدريس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس امناء مؤسسة علم حيث يستهدف رؤية مصر 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

كما يقام على هامش المؤتمر حلقات نقاشية وإلقاء الضوء على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل حيث إن آلية سوق العمل تتأثر أيضاً بشكل مباشر بتقدم العلوم والتقنيات وظهور حاجات جديدة في العالم. .

وتتضمن جلسات المؤتمر جلسات بمجال السلامة والصحة المهنية ومجال البترول و إدارة الجودةو الحقن المجهري واطفال الانابيب و التحاليل الطبيه ومجال التغذية العلاجية. حيث يعدالتعليم والتدريب المهني مدخلاً في أي استراتيجية للتنمية ، وهو المفتاح الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد، والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، لذلك فإن الإعداد المباشر للعمل هدف رئيس للتعليم المهني، وذلك من خلال تقديم المعرفة وإكساب المهارات وربط المعرفة بالممارسة باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تدريب الفرد للحياة العملية وتأهيله لها ، وإن ربط المهارات بمتطلبات سوق العمل والحياة معيار لجودة التعليم والتدريب المهني ، والذي يرتبط بفرص التشغيل للخريجين واستيعابهم وفق الميزة التنافسية والقدرة على تقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة.