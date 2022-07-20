لحظة وصول الرئيس السيسى إلى قصر صربيا الرئاسى.. فيديو

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر صربيا الرئاسى، واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله قصر صربيا الرئاسي.

كانت المقاتلات الصربية قد رافقت - شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى مطار العاصمة بلجراد.

خاص إكسترا نيوز..مراسم استقبال رسمية للرئيس #السيسي بقصر الرئاسة في بلجراد#eXtranews pic.twitter.com/9NbIQYSxW3 — eXtra news (@Extranewstv) July 20, 2022