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لحظة تقليد الرئيس السيسى وسام جمهورية صربيا من جانب ألكسندر فوتشيتش

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:38 ص
لحظة تقليد الرئيس السيسى وسام جمهورية صربيا من جانب ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
كتب محمد الجالى

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قلد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا. 
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

السيسي

الرئيس السيسي

وسام جمهورية صربيا

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