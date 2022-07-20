الرئيسية أخبار عاجلة لحظة تقليد الرئيس السيسى وسام جمهورية صربيا من جانب ألكسندر فوتشيتش الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:38 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قلد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس السيسي وسام جمهورية صربيا عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصربى على إعادة انتخابه رئيسا.. ويشيد بمتانة علاقات البلدين الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:31 ص رئيس صربيا يشيد بدور مصر المحورى فى الاستقرار والأمن والسلام بالشرق الأوسط الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:28 ص "ألكسندر فوتشيتش" يستقبل الرئيس السيسى بقصر صربيا الرئاسى الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:31 ص شاهد مقاتلات صربيا ترافق طائرة الرئيس السيسى فور دخول المجال الجوى الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:59 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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