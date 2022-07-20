لجنة الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين تشارك فى الاحتفال بيوم "القمر العالمى"

كتبت آية دعبس

شارك وفد من لجنة الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين فى الاحتفال باليوم العالمى للقمر، ضم الوفد كل من الدكتور مهندس أحمد فرج- رئيس لجنة الفضاء وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، والمهندس محمد كامل- مقرر لجنة الفضاء بالنقابة، وذلك فى إطار التعاون بين نقابة المهندسين ووكالة الفضاء المصرية.

كانت وكالة الفضاء المصرية قد دعت للاحتفال باليوم العالمى للقمر، بالتعاون مع جامعة هارتفوردشير الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة، وتحتفل به في يوم 20 يوليو من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة "أبولو 11" التي أُرسلت إلى القمر.

ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي فرصة جيدة للتثقيف ورفع الوعي بالاستكشاف المستدام للقمر، واستخدامه، وأسباب الحاجة إلى العمل لتنظيم أنشطة استكشاف القمر بدعم من الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون العالمي المتزايد بين المهتمين باستكشاف القمر من جميع أنحاء العالم.

شارك في الاحتفالية التي أُقيمت بمقر الجامعة، الدكتور محمد القوصي- الرئيس التنفيذي للوكالة ونخبة من علماء ومهندسي الوكالة، والدكتور علاء عطا- الرئيس الأكاديمي للجامعة، والدكتورة أشلين تينيسون- المسئول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات المصرية من الأقسام الأكاديمية ذات الصلة.

وشمل اليوم سلسلة من المحاضرات والمناقشات، بحضور رائدتي الفضاء الأمريكيتين الدكتورة سيان بروكتر، والدكتورة كريستينا كورب، للتحدث عن تجربتهما في الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر، بالإضافة إلى ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء.