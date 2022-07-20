لبشرة متوهجة تناول الأطعمة الغنية بالسيراميد.. منها البطاطس والسمك

فاطمة ياسر

مع تغير الفصول يجلب كل ​​موسم معه مشاكله للجلد، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، فإنهم يعانون من الحساسية، والذين يعانون من جفاف الجلد يشعرون بالحكة طوال الوقت والذين يعانون من بشرة دهنية دائمًا ما يقاومون حب الشباب والبثور، لذلك من المهم جدًا إيجاد التوازن الصحيح لبشرتك لتجنب المشاكل.

وهناك القليل من المواد الطبيعية مثل السيراميد التي تساعد على منع الرطوبة والحفاظ على الترطيب.

والسيراميد وفقا لموقع webmd عبارة عن جزيئات دهنية ينتجها الجسم فى سن مبكرة لكنها تتضاءل مع تقدمنا ​​فى العمر، وتساعد العديد من المكملات الكيميائية فى الاحتفاظ بالجلد وتوفير رطوبته، لكنها تأتى مع الكثير من الآثار الجانبية، وبالتالى من الأفضل اللجوء إلى الطبيعة للتجديد الذى يحتاجه الجلد.

تم العثور على سيراميد في:

القمح

حبوب ذرة

البطاطس

فول الصويا

الجزر

السمك

هناك فوائد أخرى للسيراميد:



تأخير الشيخوخة

مع تقدم العمر تفقد البشرة مرونتها ولمعانها بسبب فقدان العديد من البروتينات الهيكلية مثل الكولاجين، ويساعد تناول الأطعمة الطبيعية المليئة بالسيراميد فى تقليل آثار الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويغذى السيراميد إنتاج الخلايا الكيراتينية التى تصنع الكيراتين.

يحمى من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

التعرض لأشعة الشمس يسبب أكبر ضرر لبشرتنا، فالأشعة فوق البنفسجية للشمس مسئولة عن 90 تغيرًا فى الجلد ما يؤدى إلى الحروق والتصبغ، يحمي السيراميد من التلف ويساعد الخلايا على مكافحة الاحمرار والتصبغ.

الآثار الجانبية الوحيدة التي يمكن أن يسببها السيراميد لبشرتك هي عند استخدامه كيميائيًا في كريمات ومستحضرات الوقاية من الشمس، ومع ذلك فهى آمنة فى الغالب لأن معظم شركات مستحضرات التجميل تصنفها على أنها مكون منخفض الاستخدام للغاية.