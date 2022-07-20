فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل مهامها لإخماد حرائق تونس

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تباشر فرق الحماية المدنية الجزائرية مهامها في دولة تونس لإخماد الحرائق، التي نشبت أمس الثلاثاء في جبل بوقرنين، في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.



وتنقلت فرق الحماية المدنية ب10 ولايات جزائرية وهي تبسة، قسنطينة، سوق أهراس، عنابة، ميلة، قالمة، خنشلة، الطارف، باتنة وأم البواقي نحو الأراضي التونسية.



وأرسلت الجزائر إلى تونس حوامتين (طائرتي إطفاء) من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية، فجر اليوم، للدخول نحو الأراضي التونسية، بالإضافة إلى 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، وذلك بطلب من تونس، وتنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



كما سخرت السلطات الجزائرية سيارة إسعاف طبية، و4 سيارات قيادية مع إيفاد 80 فردا من عناصر الحماية المدنية من مختلف الرتب للمشاركة في إخماد هذه الحرائق.



ولا تزال عملية إخماد الحرائق متواصلة، بتعاون كل من الحماية المدنية الجزائرية والتونسية.