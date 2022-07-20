فتح باب التقديم على منصة "ادرس فى مصر" حتى 30 نوفمبر للدراسة بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد، صباح اليوم، الأربعاء ، أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمام بالغا بالطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة، وتتبني الجامعة استراتيجية تصبو إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب الوافدين ودمجهم في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأضاف الغندور فى بيان أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعة في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن التسجيل على "منصة إدرس في مصر" ممتدة حتى 30 نوفمبر 2022 ، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة في كافة التخصصات العلمية و التي تقدمها الجامعة لطلابها الوافدين، وذلك بهدف تشجيعهم وجذبهم للدراسة بجامعة الإسكندرية وتخريج طلاب ذو تنافسية عالمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى.