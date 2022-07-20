على خطى كليوباترا.. اعرفى فوائد ماء الورد للعناية بالبشرة والجلد

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر فوائد ماء الورد وفيرة لأنها بلا شك جرعة سحرية للجمال، كما أنها متعددة الاستخدامات بشكل ملحوظ، وحقيقة أنه متاح بسهولة جعلته أيضًا عنصرًا أساسيًا فى العديد من الأسر، سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة أو مختلطة، ويمكن إضافة ماء الورد إلى نظام جمالك، هذا ما يجعله سلاحا سريا للنساء فى جميع أنحاء العالم، وأثناء شراء ماء الورد يجب التأكد من شراء ماء الورد النقى بنسبة 100%، أى الماء المقطر للورود بدون الكيماويات، وإليك 10 استخدامات مذهلة للعناية بالبشرة والشعر بماء الورد، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

يعود استخدام ماء الورد إلى المصريين القدماء، عندما استخدمت كليوباترا المنتج الطبيعى فى نظام العناية ببشرتها، وكيف لا يمكننا أن نتبع خطى ملكة الجمال الأسطورية فى العالم؟ نحن نعلم أن ماء الورد مفيد للبشرة والشعر لكن لماذا هو جيد وكيف يجب استخدامه بالضبط، يتم تحضير ماء الورد عن طريق نقع بتلات الورد في الماء، وفي بعض الأحيان يتم أيضًا استخدام أحد المنتجات الثانوية لعملية استخراج زيت الورد بدلاً من ماء الورد.

10 فوائد لماء الورد للبشرة والشعر:

1. ماء الورد يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، وأيضا يتحكم في فائض الزيت

2. ماء الورد له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل احمرار الجلد المتهيج والتخلص من حب الشباب والتهاب الجلد والأكزيما، وهو منظف رائع ويساعد في إزالة الزيوت والأوساخ المتراكمة في المسام المسدودة

3. ماء الورد يساعد على ترطيب البشرة وتنشيطها

4. ماء الورد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا يساعد في التئام الندبات والجروح

5. الخصائص المضادة للأكسدة لماء الورد تساعد على تقوية خلايا الجلد وتجديد أنسجة الجلد

6. نظرًا لما يمتلكه من خصائص شبيهة بالقابض، يساعد ماء الورد على تنظيف المسام وتوحيد لون البشرة، وضع ماء الورد بعد التبخير يشد الشعيرات الدموية ويقلل من الاحمرار والبقع

7. يقال إن رائحة الورد محسن قوي للمزاج وتخلصك من مشاعر القلق وتعزز الرفاهية العاطفية، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء، تعمل الخصائص المغذية والمرطبة لماء الورد على تحسين جودة الشعر، ومن المعروف أنه يعالج التهابات فروة الرأس الخفيفة ويتخلص من القشرة، وييعتبر ماء الورد بلسما طبيعيا وينشط نمو الشعر

9. رائحة ماء الورد على وسادتك أيضًا تساعدك على النوم بشكل أفضل بعد يوم طويل يجعلك تستيقظ منتعشًا

10. يساعد على إبطاء شيخوخة الجلد ،يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.