اليوم السابع
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طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للشيش

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:11 م
طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للشيش جانب من البطولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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فازت الطالبة مريم الزهيري بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا فرق، حيث توج المنتخب الوطني لسلاح الشيش سيدات بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق في بطولة إفريقيا التي تقام في الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وتضم قائمة سلاح الشيش سيدات كل من:” يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري”.

يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققوا مراكز متقدمة فى منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين التي تستضيفها مصر حاليا، وتعقد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وهم الطالب عمر العربي بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح في إحراز البطولات الدولية.
 

 


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