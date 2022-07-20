اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:04 م
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ضبط 617 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:35 ص
ضبط 617 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية خلال 24 ساعة مخبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (413) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  (61) طن مواد غذائية.
 
وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (19) طن  ، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (42) طن ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (617) قضية من بينها (175)  قضية "خبز ناقص الوزن" و(146)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (15) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (72) طن أقماح محلية.
 

تموين

شرطة التموين

حملات تموينية

حوادث



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