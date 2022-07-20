ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر و9.25 طن قمح أثناء محاولة التهريب خارج محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة رئيس مباحث التموين، من ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، كما تم ضبط 9.25 طن قمح بمخزن لتجارة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص فى محاولة لتهريبها خارج المحافظة لبيعها فى السوق السوداء.

وجرى ضبط 5 أطنان "أعلاف حيوانية"، بحوزة" م. أ. ع" من مركز الرياض معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط" أ.م.ي" مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص، بمطوبس وبحوزته 9,25 طن من القمح المحلي،أثناء قيامه بمحاولة تهريبها خارج حدود المحافظة بسيارته الخاصة، للاتجار فيها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة وقرار الحكومة بمنع تداول القمح بين المحافظات، خارج منظومة وزارة التموين، تحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.