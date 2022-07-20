ضبط 3 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بحوزة 4 أشخاص قبل ترويجها بالوادى الجديد

وكان إخطار أمنى قد ورد إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بقيام مسجل جنائي ببيع مواد مخدرة بمركز الداخلة وقراه، فتشكلت قوة من مباحث قسم مركز الداخلة، بقيادة المقدم أحمد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز الداخلة وجرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة ومداهمة منزل المسجل وجرى ضبط 6 فرش حشيش بإجمالي 1.5 كيلوجرام حشيش، و 140 قرص مخدر، داخل مسكن " م . أ" 39 عامًا مسجل جنائي ومقيم مدينة " موط" بمركز الداخلة.

كما جرى ضبط كمية من المواد المخدرة قبل دخولها وترويجها بمراكز ومدن وقرى المحافظة فى واقعة أخرى، حيث كشف محضر الواقعة، ورود معلومات عن اعتزام مجموعة من الخارجين عن القانون لإدخال مخدرات وبيعها لسكان محافظة الوادي الجديد، وجرى تكثيف تواجد رجال البحث الجنائي بالأكمنة الحدودية بمنافذ المحافظة حيث ضبط رجال المباحث في كمين النقب الحدودي بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 65 بالطريق، 3 أشخاص قادمين من " درنكة" التابعة لمحافظة أسيوط يستقلون سيارة ملاكي وهم " ع .ش . م " 25 عامًا، وشقيقه "ح" ، 20 عامًا، " ر. م.ع"، 35 عامًا، وبحوزتهم 12 فرش حشيش بإجمالي واحد كيلوجرام و 250 جراما من المخدر.

كما تمكن رجال البحث الجنائي بالمديرية خلال تفتيش السيارة بالكمين من ضبط 400 قرص مخدر " تامول" و 3 هواتف محمولة و 4000 جنيه من متحصلات بيع المخدرات، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.