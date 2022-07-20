اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:46 ص
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ضبط 1.2 طن لحوم فاسدة بالمرج

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:39 ص
ضبط 1.2 طن لحوم فاسدة بالمرج لحوم فاسدة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1,200 طن لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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