ضبط لصوص المواقع الإنشائية فى النزهة

كتب إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم") باكتشافه سرقة (40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع المشار إليها).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب"الفك" ، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) ، وتم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء مشرف الأمن المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.