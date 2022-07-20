اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:16 م
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ضبط كميات من المواد الغذائية فى حالة تعفن وغير صالحة للاستخدام ببورسعيد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:52 م
ضبط كميات من المواد الغذائية فى حالة تعفن وغير صالحة للاستخدام ببورسعيد المواد الغذائية - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة فى حالة تعفن ومنتهية الصلاحية تباع على أنها صالحة للاستهلاك داخل أحد المحال التجارية فى حى الزهور ببورسعيد.
 
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملات مكبرة على مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، بناءً على تعليمات وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمراقبة الأسواق والسلع والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.
 
وأسفرت الحملة التى شنها رجال الرقابة التموينية بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وياسر جمعة  ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم  كبار مفتشى الرقابة التموينية وبالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك عن ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته كميات كبيرة من الجبن الكورة تقدر بـ150 كيلو جرام فى حالة تعفن وانتهاء للصلاحية ما يشكل خطراً على صحة المواطنين. 
 
وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المحال التجارية نطاق دائرة حى الزهور بحوزته كمية من المواد الغذائية تقدر بـ450 عبوة مختلفة الأنواع والأصناف ( شيكولاته - عصائر - نسكافية ) جميعها منتهية الصلاحية تباع على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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