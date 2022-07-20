ضبط المتهمين باحتجاز شخص داخل مخزن بالموسكى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بإستغاثة أحد الأشخاص مُحتجز داخل مخزن بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن ضبط (عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم) وبصحبته (آخر ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم حال تواجدهما داخل المخزن محل البلاغ .. وبسؤال الأول أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بين (صاحب المحل عمله ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) وطليقته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) حول مبلغ مالى وقيامها بمماطلته والتهرب منه ، فخطط لاختطاف نجلها لإجبارها على رد المبلغ المالى ، وفى سبيل ذلك قاما بالتواصل مع نجل طليقته بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعلمه من الأخير بتواجده بشقة مستأجرة بالإسكندرية ، فقام المتهم الثانى بإصطحابه (الأول ، وعامل آخر بالمحل ملكه) مستقلين سيارته وتوجهوا لمحافظة الإسكندرية ، وفور وصولهما للشقة المشار إليها تقابلوا مع نجل طليقته وبصحبته المجنى عليه ، فحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب تلك الخلافات ، حيث تمكن نجل طليقة الثانى من الهرب وكسر زجاج السيارة المشار إليها ، فقاموا بإصطحاب المجنى عليه كرها عنه داخل السيارة وإحتجازه بالمخزن محل البلاغ والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، كما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.