ضبط أطنان أغذية فاسدة قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1452) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب بإجمالى مضبوطات بلغت (4240 عبوة سجائر) ، و (397) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (42,400 طن "دقيق أبيض – زيت – ملح - مكرونة – أعلاف" – 2205 قطعة إكسسوارات حاسب آلى – 1143 عبوة سجائر)، وكذا (617) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 175 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 146 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 69 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 70 قضية توقف عن الإنتاج – 138 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (8,100 طن دقيق بلدى مدعم – 19800 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (37000 لتر مواد بترولية - 350 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (61,000 طن – 19800 رغيف بلدى مدعم - 37000 لتر مواد بترولية – 350 إسطوانة بوتاجاز – 5383 عبوة "سجائر" – 2205 قطعة إكسسوارات حاسب آلى).. كان أبرزها ضبط(14 طن "نخالة ناعمة") بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة.. مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، تم تجميعها لإستخدامها فى إنتاج الأعلاف الحيوانية لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء، وضبط (11 طن "دقيق أبيض") بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.. معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

ونجحت الجهود في ضبط( 10,5 طن "دقيق أبيض") بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.. معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.. لتجميعه كمية قدرها (32000 لتر "سولار - بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (1,4 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (31 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا، وضبط (13000 قرص أدوية) بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة القاهرة، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (59) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (17406) عبوة سجائر مختلفة الأنواع ، (1,453) طن معسل ، (2) قطعة ميزان منهم .. عدد (1) قضية حجب بإجمالى 4240 عبوة) أبرزها ضبط (4240 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات تم تخزينها بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن محل سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (15) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدربــ (72,175) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (200 قطعة "24 قطعة صوتية – 87 قطعة ضوئية – 89 ملصق").