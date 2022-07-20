اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شرطة المرافق تحرر 40 ألف محضر فى 37 حملة بشوارع الأقصر خلال عام

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:32 م
شرطة المرافق تحرر 40 ألف محضر فى 37 حملة بشوارع الأقصر خلال عام حملة مرافق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، خلال العام الجاري عددا من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، وذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بشوارع كافة المراكز والمدن وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات ، بحسب بيان صحفى للمحافظة، عن تحرير 8367 محضر اشغال، و 1927 محضر نظافة عامة، و 3077 محضر للباعة الجائلين ، و 2480 محضر لعدم إرتداء الكمامات، و2839 محضر مضبوطات متنوعة ، و 2577 محضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، و 18954 محضر إزالات إدارية، بالإضافة إلى المشاركة فى 37 حملة بالتنسيق مع الطب البيطري للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة.

ومن جانبه أكد المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، على تكثيف أعمال الحملات على مستوى المراكز والمدن لضمان تحقيق الانضباط بالشوارع والتصدى لأى مخالفة، موضحاً أنه على مدار شهر يونيو تم تنظيم عدد من الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفات شملت 1490 محضر إزالات ادارية، و151 محضر نظافة عامة، و203 محاضر بائع متجول، و589 محضر إشغال طريق، و39 محضر مقاهي تقدم شيشة، وفحص 87 شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وتمت أعمال الحملات بالتنسيق مع مسئولى مراكز المدن على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

 


الاقصر

مرافق الاقصر

اخبار اليوم

حملات مرافق الاقصر

اخبار الاقصر

شرطة المرافق بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

شرطة المرافق بالأقصر تحرر 118 محضر إشغال وإزالات إدارية فى شوارع المدينة.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:40 م

إزالة إشغالات محلات وباعة متجولين في حملة لشرطة المرافق بالجيزة

السبت، 25 يونيو 2022 11:53 ص

شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:51 ص

صور.. شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 134 محضرا ومخالفة فى حملات بالشوارع

السبت، 18 يونيو 2022 02:43 م

صور.. شرطة المرافق بالأقصر تحرر 103 محاضر إشغال وباعة جائلين وإزالات

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:58 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة