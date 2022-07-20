شرطة المرافق تحرر 40 ألف محضر فى 37 حملة بشوارع الأقصر خلال عام

وأسفرت الحملات ، بحسب بيان صحفى للمحافظة، عن تحرير 8367 محضر اشغال، و 1927 محضر نظافة عامة، و 3077 محضر للباعة الجائلين ، و 2480 محضر لعدم إرتداء الكمامات، و2839 محضر مضبوطات متنوعة ، و 2577 محضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، و 18954 محضر إزالات إدارية، بالإضافة إلى المشاركة فى 37 حملة بالتنسيق مع الطب البيطري للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة.

ومن جانبه أكد المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، على تكثيف أعمال الحملات على مستوى المراكز والمدن لضمان تحقيق الانضباط بالشوارع والتصدى لأى مخالفة، موضحاً أنه على مدار شهر يونيو تم تنظيم عدد من الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفات شملت 1490 محضر إزالات ادارية، و151 محضر نظافة عامة، و203 محاضر بائع متجول، و589 محضر إشغال طريق، و39 محضر مقاهي تقدم شيشة، وفحص 87 شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وتمت أعمال الحملات بالتنسيق مع مسئولى مراكز المدن على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.