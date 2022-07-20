شرطة الكابيتول تعتقل 17 سيناتور خلال مظاهرة لحق الإجهاض خارج المحكمة العليا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شرطة الكابيتول الأمريكية، إن هناك 17 نائبا فى الكونجرس من بين الذين اعتقلوا يوم الثلاثاء خلال مظاهرة لحقوق الإجهاض خارج المحكمة العليا، وفقا لشبكة سي بي اس.

وأضافت شرطة الكابيتول، إنها نفذت 35 عملية اعتقال بتهمة التزاحم أو العرقلة أو الإزعاج بما في ذلك 17 من أعضاء الكونجرس، حيث جلس المتظاهرون في فيرست ستريت شمال شرق بالقرب من مبنى الكابيتول، وسدوا الشارع، وقالت شرطة الكابيتول إنها أصدرت تحذيراتها القياسية الثلاثة قبل بدء الاعتقالات.

وأكد متحدث باسم النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي من ماساتشوستس اعتقال عدة أعضاء في الكونجرس، وقال إن بريسلي كان من بين المعتقلين وقال مدير اتصالات النائبة الديمقراطية ريكاردو سانشيز ، إن اعتقالها كان بمثابة "عصيان مدني غير عنيف".

وبحسب التقرير، تم اعتقال النائبة كاثرين كلارك ، مساعدة رئيس مجلس النواب، كما أعلن مكتب النائبة كارولين مالوني أنها كانت من بين أعضاء كتلة النساء الديمقراطيات الذين تم اعتقالهم بالقرب من المحكمة العليا.

وقالت مالوني في بيان بعد الاعتقال ، بحسب مكتبها: "لا توجد ديمقراطية إذا لم يكن للمرأة سيطرة على أجسادها والقرارات المتعلقة بصحتها، بما في ذلك الرعاية الإنجابية. احترام الحقوق وحمايتها - أقل ما يمكنني فعله هو وضع جسدي على المحك من أجل 33 مليون امرأة معرضة لخطر فقدان حقوقهن".

وأضافت: "الحزب الجمهوري والمتطرفون اليمينيون وراء هذا القرار ليسوا مؤيدين للحياة ، بل مؤيدون للسيطرة على أجساد النساء والفتيات هدفهم النهائي هو فرض حظر وطني على الإجهاض. لن نسمح لهم بالفوز. فاصل ونواصل".

وأكد متحدث باسم النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أنها كانت من بين المعتقلين.

يتظاهر أنصار حقوق الإجهاض - ومن يعارضون حقوق الإجهاض - بالقرب من المحكمة العليا منذ قرار المحكمة بإلغاء حماية الإجهاض في ظل حكم رو منذ ما يقرب من شهر حيث قضت المحكمة بأن الإجهاض ليس حقًا دستوريًا.

ويأمل الديمقراطيون في ترسيخ حماية الوصول إلى الإجهاض في القانون ، لكن مثل هذا الإجراء يفتقر إلى الدعم في مجلس الشيوخ بموجب القواعد الحالية.