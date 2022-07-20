اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:12 ص
سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات الأنباء

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أعلنت سوريا اليوم الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى بيان "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر أن سوريا تذكر " بأن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سوريا منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية”.

 


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