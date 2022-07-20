سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 20-7-2022

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.88 للشراء، 18.94 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.90 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.86 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.87 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: